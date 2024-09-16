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Türkiye
İHA 16.09.2024 11:29

Motosikletin üzerinde motosiklet taşıdılar

Gaziantep'te kimliği belirsiz 3 şahıs, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çiksorut Mahallesi'nde kimliği belirsiz üç şahıs, elektrikli motosiklet üzerinde seyir halindeyken, üzerine bir motosiklet daha ekleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı.

O anlar ise trafikte seyir halinde ilerleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar cep telefonu kamerasında 

Trafikte olan bir vatandaş, tehlikeli taşımayı fark edip cep telefonunu çıkararak bu anları kaydetti.

Görüntülerde, elektrikli motosiklete üç kişinin sığmaya çalıştığı ve arkada oturan kişinin kırmızı renkli motosikleti dengelemekte zorlandığı net bir şekilde görüldü.

Özellikle motosikletin arkasındaki kişinin motosikleti tutmak için büyük bir çaba sarf ettiği ve dengesini kaybetmemek için uğraştığı anlar, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

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