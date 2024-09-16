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Türkiye
AA 16.09.2024 10:20

Van Gölü'nde en büyük yeni keşif: 34 metrelik mikrobiyalit bulundu

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde yeni bir mikrobiyalit (mercan) keşfedildi. 34 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olan mikrobiyalit bugüne kadarki keşfedilenlerin en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Van Gölü'nde en büyük yeni keşif: 34 metrelik mikrobiyalit bulundu
[Fotograf: İHA]

Dalgıçlar, Van Gölü'nde mikrobiyalitlerin yoğun olarak görüldüğü noktada dalış yaptı.

Dernek Başkanı Cumali Birol'un da katıldığı dalışta, 34 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde yeni bir mikrobiyalit tespit edildi.

Ölçülerek kayıt altına alınan mikrobiyalitin bugüne kadar Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü olduğu belirtildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Bugüne kadar Van Gölü'nde bulduğumuzun en yükseği"

Birol, gazetecilere, Van Gölü'ndeki yapıları keşfetmek için dalış etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Son yaptıkları dalışta Van Gölü'nde bugüne kadar buldukları mikrobiyalitlerin en büyüğünü görüntülediklerini belirten Birol, "Bugün Van Gölü'nde 34 metre 60 santimetrelik bir mikrobiyalite denk geldik. Üst genişliği yaklaşık 15 metre olan bu mikrobiyalit, bugüne kadar Van Gölü'nde bulduğumuzun en yükseği" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mikrobiyalitlerin turizme kazandırılması için çalışma yürütüldüğünü ifade eden Birol, şunları kaydetti:

"Adilcevaz ve Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin turizme kazandırılması noktasındaki çalışmalarımız devam etmekte. Mikrobiyalitler, palmiye ve sedir ağacını andırıyor. Eşsiz güzelliğiyle dalışseverleri, Van Gölü'ne bekliyoruz. Bugün en büyük mikrobiyaliti kayıt altına aldık. İleriki günlerde daha farklı mikrobiyalite rastlayacağımıza eminim."

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