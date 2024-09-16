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Türkiye
AA 16.09.2024 09:53

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Maltepe'de 49 ekibin katıldığı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ile 55.63 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 kişi yakalandı.

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam Maltepe'nin Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde genel asayiş olaylarının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı.

Uygulama kapsamında, 86 umuma açık yer ile 52 park ve bahçe, 2 bin 142 araç ile 1124 motosiklet ve 11 bin 286 kişi kontrol edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Denetimlerde, 6 yakalamalı araç tespit edilirken, adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli, 36 yoklama kaçağı, firar eden bir şahıs ile vize ihlali yapan 2 kişi yakalandı. Ekipler, 9 kişiye ise "çevreye rahatsızlık vermek" suçundan 8 bin 793 lira idari para cezası uyguladı.

Aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

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