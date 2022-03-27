Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 10:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da palet imalat atölyesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Sapanca'da bulunan palet imalat atölyesinde yangın çıktı. Maddi hasarın oluştuğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi’nde F.G.’ye ait palet imalat atölyesinde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin atölyeyi sardığı yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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