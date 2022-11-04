Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 12:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Sakarya'da özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Adapazarı istikametinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Hüsamettin Uygur yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Hüsamettin Uygur ve otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Uygur’un hayatını kaybettiğini belirledi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada yaralanan 5 kişi de sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle bölgede oluşan trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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