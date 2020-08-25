Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sakarya'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatlik çalışmayla söndürdü.
Adapazarı’na bağlı Kömürlük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, saat 16:00 sıralarında orman yangını çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisindeki yangına müdahale edemeyince Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz de bölgeye geldi. Alevlere, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, jandarma soruşturma başlattı.
Etiketler: sakarya orman yangını sakarya haberSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 18:24
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