Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gürpınar ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Koyunyatağı Mahallesi'nde İhsan Aslan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir ile Gürpınar Belediyelerine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürülürken ev hasar gördü.
Etiketler: Van Gürpınar ev yangını Koyunyatağı MahallesiSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 17:37
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