Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da 3 noktada orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanında köylüler de yardım ediyor.
İlçeye bağlı Kurtçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden, Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına köylüler de yardım ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangın bölgedeki köylere yakın bir konumda 3 noktada devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: kastamonu orman yangınıSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 17:32
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