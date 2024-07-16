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Türkiye
AA 16.07.2024 20:59

Sakarya'da oksijen yüklü tankerdeki sızıntı paniğe neden oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde oluşan sızıntı ekipleri harekete geçirdi.

Sakarya'da oksijen yüklü tankerdeki sızıntı paniğe neden oldu
[Fotograf: AA]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Sapanca Devlet Hastanesi yakınında park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde sızıntı meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sapanca Devlet Hastanesi ile tankerin yakında bulunan TOKİ konutlarının bazıları tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hastanenin yataklı servisi ile müşahede alanlarında bulunan hastalar ve çalışanlar da tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası sızıntının kaynağı tespit edilerek onarımı yapıldıktan sonra tanker bölgeden uzaklaştırıldı.

Ardından yol trafiğe açıldı, hastanede normal çalışma düzenine geçildi.

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