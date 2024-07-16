Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Dumandan etkilendiği öğrenilen 2 itfaiye eri ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.