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Türkiye
AA 16.07.2024 19:13

Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Dumandan etkilendiği öğrenilen 2 itfaiye eri ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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