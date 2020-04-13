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Sakarya'da iki sokak karantinada
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki sokak, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Vişne ve Egemen Sokaklarının koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını söyledi.
Bölgede önlem alan polis ekipleri, sokaklardan çıkışlara izin vermiyor.
Sokaklara girmek isteyenlerin ise sağlık ekiplerince ateşi ölçülüyor ve karantina süresi boyunca çıkış yapamayacakları uyarısında bulunuluyor.
Sakarya'da 2 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokağı, ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı.
Etiketler: sakarya koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:05
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