Haber Giriş: Kaynak: AA
Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
[Fotoğraf: AA]
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre genişliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan İspanya'nın Kartegena Limanı'na doğru yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Boğaz geçişine saat 10.00'da başladı.
Boğaz güvenliği nedeniyle platformun geçişi sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
[Fotoğraf: AA]
Platformun, köprülerin altından rahatlıkla geçiş yapabilmesi için balans ayarı yapılarak yüksekliği düşürüldü.
Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine kapatıldı.
Etiketler: petrol arama platformu marmara denizi istanbul boğazıSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:02
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