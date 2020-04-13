Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 224'üncü gününe girdi.

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Oğlundan ayrı geçen yıllarında yaşadığı acıyı anlatarak, 5 yıldır hasret içinde yaşadığını söyleyen Demir, şunları söyledi:

"Oğlum dağda acı çekiyor, ben de burada acı çekiyorum. Kaç gel oğlum devlete teslim ol. Gel anneni mutlu et yavrum. Annen son nefesine kadar yolunu bekleyecek. Fatih seni besledim, büyüttüm. Temiz bir çocuktun, seni kandırıp götürdüler. HDP seni kandırdı. Ailece özledik ve seni bekleyeceğiz. Oğlum yolunu seç, orası sana hiç yakışmıyor."

"Oğlum kaç, güvenlik güçlerine teslim ol"

Oğlu Tuncay için oturma eylemine devam ettiğini belirten Şevket Bingöl de, "HDP çocuklarımızı götürüp dağda ölüme mahkum etmiş. Yeter artık çocuklarımızı bize versinler" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Bingöl, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyor, canımızı yakıyorlar. Çocuklarımızı kaçırdılar. Oğlum Tuncay kaç, güvenlik güçlerine teslim ol. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun, yanımızdalar."