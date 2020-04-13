İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İzmit’te halk sabah saatlerinde sokaklara çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi.

Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü.