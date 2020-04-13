Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kocaeli'de yasağın ardından sokaklarda hareketlilik
[Fotoğraf: DHA]
Sokağa çıkma yasağının ardından Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sokaklarda hareketlilik gözlendi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İzmit’te halk sabah saatlerinde sokaklara çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Bankaların önlerinde kuyruklar oluştuğu gözlendi. Birçok kişinin alışveriş yaptığı sokaklardaki kalabalık ise endişelendirdi.
Halkın sokağa çıkma yasağının ardından evde kalma çağrılarına uymadığı görüldü.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı koronavirüs izmitSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:57
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