Çin’in resmi verilerine göre ülkede yurt içi yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi. Yeni vakalar daha çok yurt dışından Çin’e gelenler arasında görülüyor.

İddialara göre Çin'in Guangzhou şehrinde yaşayan Afrikalıların bazılarında virüs tespit edildi. Bunun üzerine şehirdeki Afrikalılar evlerinden tahliye edildi. Afrikalıların kafe, restoran ve hastaneler dahil kamusal alanlara girişleri yasaklandı.

Guangzhou kentindeki Afrikalılara test zorunluluğu getirildiği ve yurtdışından ne zaman geldikleri de dikkate alınmadan zorunlu olarak 14 gün karantina uygulamasına sokuldukları öne sürüldü.

Çin'in tutumu sert tepki ile karşılandı

Bu iddialar Afrika ülkelerinde sert tepki ile karşılandı. Çin'de bulunan Afrika ülkelerinin büyükelçileri Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye ortak nota gönderdi. Ülkede koronavirüsün Afrikalılar tarafından yayıldığı izlenimi veren ayrımcı uygulamalara son verilmesi çağrısı yapıldı.

Notada, "Pekin'deki Afrikalı Büyükelçiler, siyahi vatandaşlara yönelik zoraki test, karantina ve diğer insanlık dışı muamelelere derhal son verilmesini talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Pekin yönetimi ise iddiaları reddederek, Amerikan yönetimini suçladı. ABD'nin Çin ile Afrika'nın arasını açmaya çalıştığı iddia edildi.