Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya’nın Karadeniz'e sahili olan ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
Etiketler: Sakarya
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