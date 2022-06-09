Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adapazarı ilçesinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gümrük kaçağı 9 milyon 975 bin dolu, 3 milyon 300 bin boş makaron ile 84 bin 150 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve C.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.