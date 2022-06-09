Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da gümrük kaçağı 13 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da gümrük kaçağı 13 milyon 275 bin makaron ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adapazarı ilçesinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gümrük kaçağı 9 milyon 975 bin dolu, 3 milyon 300 bin boş makaron ile 84 bin 150 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve C.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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