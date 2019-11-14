Türkiye
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın14 Kasım 2019 Perşembe 18:41 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 18:46
Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA ]
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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