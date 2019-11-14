Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA