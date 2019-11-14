İstanbul'da bir kediyi öldüren Barış Canımana, 24 Mayıs'taki yapılan duruşmada, "Haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldürmek" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Canımana, karara itiraz etmedi ve cezası kesinleşti.

Görüldüğü yerde yakalanarak cezaevine gönderilecek olan Barış Canımana'nın hapis cezasının infazı 1 yıl 4 ay 1 gün.

4 ay 1 gününü cezaevinde yatacak olan Canımana'ya, 1 yıl da denetimli serbestlik hükümleri uygulanacak.

Kaynak: TRT Haber