Türkiye
Osmaniye'de terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi14 Kasım 2019 Perşembe 17:47 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 17:51
Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi.
[Osmaniye'nin Amanos kırsalında ele geçirilen terör örgütüne ait mühimmat imha edildi. Fotoğraf: İHA ]
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amanos kırsalında yürütülen arama çalışmalarında terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzemeler bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri de imha edildi.
Kaynak: AA
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