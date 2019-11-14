Türkiye

Tek plakayı iki minibüste kullanan kişiye 8 bin 960 lira ceza

14 Kasım 2019 Perşembe 17:39 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 17:46

Edirne'nin Keşan ilçesinde tek plakayı iki minibüste kullanıp servis taşımacılığı yaptığı iddia edilen kişiye 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.

[Fotoğraf: AA ]