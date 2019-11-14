Türkiye
Tek plakayı iki minibüste kullanan kişiye 8 bin 960 lira ceza14 Kasım 2019 Perşembe 17:39 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 17:46
Edirne'nin Keşan ilçesinde tek plakayı iki minibüste kullanıp servis taşımacılığı yaptığı iddia edilen kişiye 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.
[Fotoğraf: AA ]
Edirne'nin Keşan ilçesinde "sök tak" sistemiyle tek plakayı iki minibüste kullanıp, personel taşımacılığı yapıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Tek plakayı iki minibüste kullandığı tespit edilen Y.G'ye "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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