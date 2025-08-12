Açık 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.08.2025 13:40

Sakarya'da denize gireceklere uyarı: 5 gün kırmızı bayrak çekilecek

Karadeniz'de önümüzdeki 5 günde rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillerine kırmızı bayrak çekilecek.

Sakarya'da denize gireceklere uyarı: 5 gün kırmızı bayrak çekilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'de 13-17 Ağustos'ta rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğundan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da sahillere kırmızı bayrak çekileceğini açıkladı.

Belirtilen tarihlerde hava koşullarının denizdeki durumun tehlikeli hal almasına neden olabileceği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarihlerde dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli rip akıntısının etkili olması bekleniyor. Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehrimiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım." 

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
14:18
Hükümetin memura ilk zam teklifi açıklandı
14:08
Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
13:38
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında rüşvet görüntüleri ortaya çıktı
13:20
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9'u insani yardım bekleyen 30 kişi hayatını kaybetti
13:32
Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor
Çanakkale'de orman yangınında yanan yerler görüntülendi
Çanakkale'de orman yangınında yanan yerler görüntülendi
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ