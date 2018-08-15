Sakarya'da darbeci 2 albaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 86'sı tutuklu, 222 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 56 sanık da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müşteki avukatları, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un yanı sıra izleyiciler de hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın bir numaralı sanığı meslekten ihraç edilen 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ile eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, ayrıca 56 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına, 164 sanığın ise beraatine karar verdi.

Kaynak: AA