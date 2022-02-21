Sakarya 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ambalaj ve plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikaya çok sayıda itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.