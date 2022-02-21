Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 02:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA, AA
Sakarya’da ambalaj fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'daki bir ambalaj ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sakarya 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ambalaj ve plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikaya çok sayıda itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
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