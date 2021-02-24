Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte salgınla mücadelenin titizlikle ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Tedbirlere hassasiyetle uyulması çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"COVID-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibarıyla 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır."