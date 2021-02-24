Sakarya'da 68 noktada karantina uygulanıyor
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 476 kişinin yaşadığı 68 noktada karantina uygulanıyor.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte salgınla mücadelenin titizlikle ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Tedbirlere hassasiyetle uyulması çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"COVID-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibarıyla 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır."
Değerli Sakaryalılar;— T.C. SAKARYA VALİLİĞİ (@SakaryaValiligi) February 24, 2021
Kovid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında İlimiz genelinde bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır.
Lütfen tedbirlere hassasiyetle uyalım. pic.twitter.com/JPnBxfRD2e