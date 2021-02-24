Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de istinat duvarı çöktü: Bina tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Borçka ilçesinde istinat duvarı çöken apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Akşam saatlerinde Yeniyol Mahallesi Çoruh Caddesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı esnasında 52 hanenin bulunduğu 14 katlı binanın istinat duvarı çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İş makineleri toprak altında kaldı
Yıkılan duvar ve kayan toprak nedeniyle alanda kazı yapan iş makinesinin bir kısmı toprak altında kaldı. İş makinesi operatörü, yara almadan kurtuldu.
Olay sonrası tedbir amaçlı bina tahliye edildi.
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