Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da havadaki kirlilik oranı şehrin dört bir noktasına kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarıyla takip ediliyor.

Kentte yaşayanlar özellikle sabah saatlerinde güne hava kirliliğiyle başlarken, kirlilik kronik rahatsızlığı olan vatandaşları etkileyecek boyuta ulaştı.

Hava kirliliğinin birçok nedeni var

Son günlerde ülkede hakim olan yüksek basınç alanı nedeniyle, ölçülen hava kirliliği miktarı daha yüksek gözüküyor.

Yüksek basınç alanının yanı sıra bölgelere göre de hava kirliliği seviyesi değişiyor. Evleri ısıtmak için kullanılan yakıt, iş yerlerinde yapılan faaliyetler ve trafik nedeniyle hava kirliliği seviyesi artıyor.

Bazı ilçelerde risk arttı

Şişli, Sultangazi, Esenyurt ve Alibeyköy’de sarı olan renk turuncuya yani hassas seviyeye döndü.

Hava kirliliği hassas seviyeye ulaşan bir başka yer ise trafik yoğunluğunun fazla olduğu Mecidiyeköy.

Kirli hava birkaç gün daha sürebilir

Uzmanlar kentte hakim olan kirli havanın birkaç gün daha sürebileceğini açıklıyor.

Hava kirliliği seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda sportif faaliyetlerin az yapılması, vücudun fazla yorulmaması öneriliyor.

Haber: Semih Çalışkan

Kamera: Hakan Demir