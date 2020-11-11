Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sakarya'da 4 esnaf salgın nedeniyle kahvehanelerini gönüllü kapattı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde koronavirüs salgını hızını azaltmak amacıyla mahalle muhtarı ve esnaflar 4 kahvehaneyi 15 gün süreyle gönüllü olarak kapatma kararı aldı.
Kocaali’nin Gümüşoluk Mahallesi salgının etkisinin yeniden artmasıyla örnek bir uygulamaya gitti.
Mahalle Muhtarı Bilal Hazar, Gümüşoluk Mahallesi'nde kahvehane işleten 4 esnafla görüşerek 15 gün süreyle işletmelerin kapatılmasını istedi.
Gönüllü kapattılar
Geçimlerini kahvehane işleterek sağlayan 4 esnaf, 15 gün süreyle kahvehanelerin tamamen kapatılması fikrini olumlu karşıladı.
Kahvehane işletmecileri toplum sağlığının önemli olduğunu, komşularla sağlıklı bir ortamda çay içmek için bugün fedakarlık yapmaları gerektiğini söyleyerek kahvehanelerin kapılarını kilitledi.
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