​Kocaali’nin Gümüşoluk Mahallesi salgının etkisinin yeniden artmasıyla örnek bir uygulamaya gitti.

Mahalle Muhtarı Bilal Hazar, Gümüşoluk Mahallesi'nde kahvehane işleten 4 esnafla görüşerek 15 gün süreyle işletmelerin kapatılmasını istedi.

Gönüllü kapattılar

Geçimlerini kahvehane işleterek sağlayan 4 esnaf, 15 gün süreyle kahvehanelerin tamamen kapatılması fikrini olumlu karşıladı.

Kahvehane işletmecileri toplum sağlığının önemli olduğunu, komşularla sağlıklı bir ortamda çay içmek için bugün fedakarlık yapmaları gerektiğini söyleyerek kahvehanelerin kapılarını kilitledi.