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Türkiye
AA 13.08.2023 11:00

Sakarya'da 2 ev kundaklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kundaklanan 2 ev ile 2 barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da 2 ev kundaklandı
[Fotograf: DHA]

Gece Akyazı'ya yakınlarının düğününe giden İsa ve Mustafa R. kardeşlere ait aralarında mesafe bulunan aynı bahçedeki 2 ev ve 2 barakada aynı anda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya'da 2 ev kundaklandı

Ekiplerce uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, 2 ev ile 2 baraka kullanılamaz hale geldi.

Yapılan incelemede yangının kasten çıkarıldığını belirleyen jandarma ekipleri, kundaklama şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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