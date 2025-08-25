Parçalı Bulutlu 26.2ºC Ankara
Türkiye
AA 25.08.2025 11:31

Sakarya ve Düzce'de kırmızı bayrak alarmı: Denize girişler yasak

Sakarya ve Düzce'de kuvvetli rüzgar sebebiyle denize girişlere izin verilmiyor. cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Sakarya ve Düzce'de kırmızı bayrak alarmı: Denize girişler yasak

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava koşulları ve akıntı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.

Sakarya Düzce
