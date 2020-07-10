Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehidin annesi Elif Dudu, kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga ile yakınları gözyaşı döktü.

Törene, şehit Manga'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Futbol sahasında cenaze töreni



Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Fatma, babası Mehmet ve kardeşi Cihan Yazar, gözyaşlarına boğuldu. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.



Şehit için Uluderbent Mahallesi futbol sahasında COVID-19 önlemleri altında İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin naaşı, Uluderbent mezarlığında toprağa verildi.



Eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu



Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40) için de memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Rüstempaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları 14 yaşındaki Basri ve 9 yaşındaki Alper Akgöz, tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü Ayhan Okur'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Eski Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde bulunan yaklaşık 30 balıkçı, kayıklarına bayrak asıp siren çalarak, şehit için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.