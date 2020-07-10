Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştayın bu kararı ile Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına yaptığı açıklama ile kararı değerlendirdi:

"Tarihi bir gün"

"Tarihi bir gün. Camiyi müzeye çeviren karar iptal edildiği için cami vasfına döndü. Bu kararın uygulanma şekline dair bir idari işlemdi. Camilerin yönetimi olduğu gibi yönetim de Diyanet'e verilmiş oldu.

Ayasofya bizim kuşağımızın önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak yer aldı. Hayal olarak, rüya olarak hep vardı. 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' sloganı vardı hep.

Alınan karar için tebrik ediyorum. En kısa zamanda namaza gideceğim. Önümüzdeki hafta içerisinde en geç cumaya kadar bu konuda adım atılır.

İsminde bir değişiklik olmaz. İsimden bir rahatsızlık yok."