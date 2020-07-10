Artvin Karayolları 102. Şube şefliğince Artvin - Erzurum Karayolu güzergahı üzerindeki yamaçlarda düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. 6 profesyonel endüstriyel dağcı karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla yamaçlara tırmandı.

Yamacı tel örgü ile kaplıyorlar



Karayolu araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Dağcılar kayaları levye, kriko ve patlatma yönetimiyle temizledi. Profesyonel dağcılar, kayalar düştükten sonra yamaca tel örgü çekti.

Uluslararası standartlara uygun olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan endüstriyel dağcı Muhammed İskender, “Yaptığımız iş iple erişim uzmanlığı, halk dilinde de endüstriyel dağcılık olarak da biliniyoruz. Emniyet noktaları oluşturarak çift iple beraber emniyetli bir şekilde askıdaki taşları levye kriko yardımıyla kontrollü şekilde düşürüyoruz. Böylelikle karayolunun trafiğe açık olduğu zamanlarda olası tehlikeleri ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.



“Tehlikeli bir meslek hata payı yok”



Bölgede 1 yıldır kaya temizliği ve yamaçlara çelik ağ örtüleme yaptıklarını anlatan İskender, “Borçka, Şavşat ve Yusufeli karayolunda yaklaşık 70 bin metrekare örtüleme yaptık, bunun akabinde de 60-70 bin metre karelik alanda kaya temizliği yaptık. Tehlikeli bir meslek hata payı yok, en ufak bir hata ya kendi canınıza ya da arkadaşınızın canına mal olabilir” diye konuştu.

