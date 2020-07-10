Haber Giriş: Kaynak: AA
Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA Video]
Muğla'nın Bodrum ilçesine kargoyla gelen oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, oyuncak bebeğin içinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bir kargo şirketine gönderilen kargoyu almaya gelen M.B.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde ve kargo paketindeki oyuncak bebeğin içinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan ifade doğrultusunda Y.Ö. de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Muğla bodrum uyuşturucuSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:35
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