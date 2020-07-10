Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı.

[Fotoğraf: DHA]

Ellerinde Türk bayrakları ile Danıştayın kararını destekleyen sloganlar ile "Allahuekber" sloganları atan vatandaşlar, zaman zaman Ayasofya ile özçekim yaptı. Ayrıca, Sultanahmet Camisi ile Ayasofya'dan okunan ezan vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplananlar sloganlar atarak, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini sevinçle karşıladı.

[Fotoğraf: DHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayırlı olsun' notuyla paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.