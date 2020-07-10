Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair karar dünya basınında son dakikalarla verildi.

İngiltere merkezli BBC, haberi "Türk mahkemesi, 6. yüzyılda inşa edilen İstanbul'un Ayasofya müzesinin camiye dönüşmesine yolu açtı" başlığıyla duyurdu.

France 24 ,'harikalar harikası' olarak tanımladığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı dedi.

Al Jazeera News ise, haberi Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesinin yolu açıldı başlığıyla duyurdu.



NBC News'te İstanbul'un dünyaca ünlü ikonik Ayasofya'sı camiye dönüşüyor ifadelerine yer verildi.

New York Times ise mimari mücevher olarak adlandırdığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalara yer verdi.

Yunanistan merkezli Skai'de ise Türkiye Yüksek Mahkemesi, uluslararası tepkilere rağmen Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önünü açtı" ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer Yunan medyası Naftemporiki'de kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapacağı bilgisine yer verildi.

Prothotema haber sitesinde ise karar, "Ayasofya: Türkler camiye giden yolu açmaya karar verdi" başlığıyla duyuruldu.

TO BHMA'da ise Ayasofya'nın müzeye dönüştürülme kararının yasa dışı olduğuna karar verildiği bilgisi verildi. Ayrıca İbrahim Kalın'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasının, kültürel miras değerini düşürmeyeceği açıklamasına da yer verildi.