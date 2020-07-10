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Afganistan'da savaş uçağı düştü
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde Savunma Bakanlığına ait Super Tucano A-29 tipi savaş uçağı düştü.
Afganistan Savunma Bakanlığı, uçağın teknik arıza nedeniyle Baglan vilayetinin Duşi ilçesine düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, kazada bir pilotun yaralandığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Afganistan savaş uçağıSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 16:06
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