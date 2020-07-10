Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.
Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hayırlı olsun" notuyla paylaştı.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/MzP6nzn9Jc— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 17:25
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