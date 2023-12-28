SAK timlerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı

Kış aylarında yurt içi ve dışından gelen kayak tutkunlarının ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JAK ve SAK ekipleri, görevlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Palandöken'in 2 bin 250 rakımındaki karakolda gece gündüz hazır bulunan 12 kişilik JAK timi, kayak esnasında düşüp yaralanma, dağda mahsur kalma ve kayak merkezinde oluşabilecek birçok olumsuzluğa karşı görev yapıyor.

Terörle mücadelenin yanı sıra her türlü arama kurtarmada başarılı faaliyetler yürüten JAK ile SAK timleri, kış turizminde adını duyuran Palandöken Kayak Merkezi'nde huzurlu ve güvenli kayak için hazır kıta bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Senaryo gerçeği aratmadı

Komandolar, 3 bin 200 rakımlı noktadaki Ejder zirvesi dahil uzunluğu 62 kilometreyi aşan tüm pistlerde, kayaklı ve motorlu ekipleriyle sürekli devriye atıp belirli noktalara koydukları 26 güvenlik kamerasıyla alanın takibini yapıyor.

Ekipler, kayak merkezindeki güvenliği sağlarken diğer yandan da kendilerini geliştirmek için eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.

JAK ekipleri, senaryo gereği bir vatandaşın, kayak yaparken pistten çıkarak yaklaşık 30 metre aşağıdaki ormanlık alana düşüp yaralanması ihbarı üzerine harekete geçerek, kısa sürede modern araç ve ekipmanlarıyla olay yerine ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Ormanlık alana, yol kenarındaki bariyerlere halatlarla kurdukları sistemle inen ekipler, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, sedyeyle düştüğü alandan kurtarıp, en yakın sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Kar kalınlığının bu yıl en fazla 143 santimetreye ulaştığı merkezde çığ düşmesi durumunda da görev yapan JAK timleri, bu riske karşında teyakkuz halinde bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Derinliği 8 metrelik alana 30 kiloluk teçhizatlarla indiler

Tatbikatlarla performanslarını artıran tim, senaryo gereği 2 bin 500 rakımda kayak yaparken kontrolü kaybedip pistin kenarındaki doğal gölete düşen bir vatandaşın kurtarılmasına müdahale etti.

Pistteki turistlerin ihbarıyla kısa sürede kar motorlarıyla bölgeye intikal eden ekipler, geniş güvenlik önlemi alıp durumu SAK timlerine bildirdi.

Kayakçının düştüğü bölgeye ulaşan 6 kişilik SAK timi, ağırlığı yaklaşık 30 kilogramı bulan teçhizatlarını kuşandıktan sonra derinliği 8 metreyi, alanı da 750 metrekareyi bulan gölete tüplü dalış yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Gölde yaklaşık 10 dakika arama-tarama yapan dalgıçlar, senaryonun parçası olarak zeminde buldukları kayakçının cesedini yüzeye çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Zinde kalmak için devamlı eğitim yapan JAK timleri son olarak tırmanış yaptıkları 25 metre yükseklikteki yapay buz duvarının ortasına gelince Türk bayrağı açtı.

Ekiplerin, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu dağda başarıyla gerçekleştirdiği tatbikat, gerçeği aratmadı.