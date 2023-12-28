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Türkiye
İHA 28.12.2023 12:59

Narkotik köpekleri 'Duman ve Limon' uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası oldu

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Duman ve Limon isimli narkotik köpekler uyuşturucu satıcılarının kabusu haline geldi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Duman ve Limon isimli narkotik arama köpekleri suçlulara göz açtırmıyor.

Narkotik köpekleri 'Duman ve Limon' uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası oldu

Trabzon'un 18 ilçesinde yapılan operasyonlarda başarılı çalışmaları ile jandarmanın adeta eli-ayağı olan süper Duman ve Limon uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

Her gün kendileri için hazırlanan özel parkurda eğitmenleri eşliğinde görev anında karşılaşılacak ve ortaya çıkacak her türlüğü zorluğu aşmak, görevi başarıyla tamamlamak için hazırlanan Duman ile Limon, jandarmanın 'can dostlarımız' dedikleri destekçisi oldu.

Narkotik köpekleri 'Duman ve Limon' uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası oldu

Operasyonların büyük bölümünde yer alarak, insanın gözle göremediği, kokusunu alamadığı yerlerde uyuşturucuları bulan narkotik dedektör köpekleri katıldıkları uyuşturucu operasyonlarında büyük başarılara imza atıyor.

Gizlenmiş uyuşturucu maddeleri kokusundan tanıyarak ortaya çıkartan ikili, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Duman isimli narkotik tespit köpeğinin sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Uzun, köpeklerin bir gününü ve operasyonlara hazırlanma sürecini anlattı. Açıklamalarda bulunun Uzun, narkotik köpeklerinin eğitimleri ile ilgili bilgiler verdi. Yavru eğitiminin bir yıl sürdüğünü kaydeden Uzun, “Bu eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler branşlara ayrılarak yaklaşık 5 aylık bir süre boyuncu yavru eğitimi, koku ve itaat eğitimlerini tamamlanmasına, zorlu bir eğitim ve testlerden geçmelerine müteakip başarılı olanlar İl Jandarma Komutanlıklarına tayin edilirler” şeklinde konuştu.

Narkotik köpekleri 'Duman ve Limon' uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası oldu

"Özel olarak tasarlanmış kondisyon parkurundan geçişi yaptırılmaktadır"

Köpeklerin her gün özel olarak tasarlanan kondisyon parkurunda geçiş yaptırıldığını belirterek, “Birliklerde köpekler mesai başlangıcında kondisyonu üst seviyede tutmak için planlanan eğitim programı doğrultusunda özel olarak tasarlanmış kondisyon parkurundan geçişi yaptırılmaktadır. Branş özelliği ile ilgili eğitimleri tekrarlayarak sürekli göreve hazır bulunmasını sağlıyoruz. Görev olduğu takdirde hazırlıklarımızı yaparak görev bölgesine intikal ediyoruz" dedi.

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