DHA 27.12.2025 13:51

Sahte reçeteyle kamuyu zarara uğratan şüphelilerin 46 yıla kadar hapsi istendi

Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete düzenlenerek kamu kurumlarının zarara uğratıldığı iddiasıyla aralarında doktor, tıbbi sekreter ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Sahte reçeteyle kamuyu zarara uğratan şüphelilerin 46 yıla kadar hapsi istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıkların gerçeğe aykırı reçeteler düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu ile Balıklı Rum Hastanesi Vakfı'nı maddi zarara uğrattıkları ileri sürüldü. İddianamede, hastaların bilgisi ve onayı olmaksızın adlarına reçete yazıldığı, reçeteye tabi ilaçların ise mevzuata aykırı yöntemlerle temin edildiği kaydedildi.

Savcılık makamınca düzenlenen dilekçede; hastanede görevli Prof. Dr. Ayten E., tıbbi sekreter/sağlık personeli Nazan D., eczane kalfası Resul Ç. ile diğer sanıkların, birlikte hareket ederek sahte reçete düzenledikleri ve bu yolla resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri öne sürüldü. Eylemler nedeniyle başta müşteki hastane olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumun zarara uğratıldığı vurgulandı.

46 yıla kadar hapis istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu müşteki sıfatıyla yer aldı. Dosyada 18 kişi mağdur, 5 kişi ise şüpheli olarak gösterildi. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ayten E. ve Nazan D.'nin; 'kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 yıl 9 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuklu sanık Resul Ç. ile tutuksuz sanık Ahmet H. ve firari sanık Cüneyt K. hakkında ise kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğe yardım etme suçlarından 9 yıl 4 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca iddianamede, sanık Resul Ç.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği iddiasıyla, 7 yıl 6 aydan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan iddianamede; Eyyüp Ç., Yılmaz E. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçları' yönünden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

