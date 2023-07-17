Sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yerli ve yabancı uyruklu şahıslara, 10 bin ile 30 bin dolar karşılığında sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı gibi belgeler düzenleyen ve bu belgeleri kargo aracılığı ile yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına gönderdiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

373 adet sahte pasaport, 288 adet sahte kimlik ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 373 adet sahte pasaport, 288 adet sahte kimlik, 5 adet kart basma cihazı, 2 adet kart baskı makinesi, 5 adet yazıcı, 5 adet kimlik kaplama cihazı, 4 adet kesme makinesi, 2 adet fotokopi makinesi, 2 adet kart okuma cihazı,5 adet mor ışık cihazı, 2 adet tabanca , Ehliyet ve oturum kartları ile bu belgelerin yapımında kullanılan 3 adet bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

4 kişi tutuklandı

Konu ile ilgili yakalanan 8 şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Sahtecilik” suçundan adliyeye sevk edildi. 4 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.