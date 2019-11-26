Sahte engelli raporu kullanan 28 kişiye gözaltı26 Kasım 2019 Salı 16:41 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 16:48
Sahte engelli raporu aldılar, engellilere sunulan imkanlardan yararlandılar. Yapılan usulsüzlükle ilgili Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, usulsüz engelli raporu alan ve aracılığını yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bilecik'in yanı sıra Bursa ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 24'ünün usulsüz engelli raporu alarak vergi indiriminden yararlandığı iddia edildi. 4 şüphelinin ise rapor alımına aracılık ettiği öne sürüldü.
Zanlılar hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarından işlem başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber