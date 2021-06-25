Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 07:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sahte altın dolandırıcıları suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, irtibata geçtikleri A.K.'yı sahte altınla dolandıran 4 şüpheli, başka birini dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 336 adet sahte altın ele geçirildi.
İddiaya göre A.K., 15 Haziran günü A.T., A.C.Y., E.T., A.T. tarafından sahte altınla dolandırıldı.
Dolandırıldığını anlayan A.K., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Evlerinden 336 adet sahte altın çıktı
Takibe alınan 4 şüpheli, başka birini yine sahte altınla dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 336 adet sahte hamit altın ele geçilirken, kullandıkları tespit edilen cep telefonlarına da el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Manisa Altın Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz