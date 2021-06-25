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Kazablanka-Antalya hattı, Fas ile Türkiye arasındaki 3. direkt uçuş hattı olma özelliği taşıyacak. İki ülke arasında 2005'te Kazablanka-İstanbul, 2019'da da Marakeş-İstanbul hattı açılmıştı.

Kazablanka-Antalya arası tarifeli uçuşların sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

11 Temmuz'dan itibaren Kazablanka'daki V. Muhammed Havalimanı'ndan Antalya'ya direkt uçuşlar başlayacak.

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