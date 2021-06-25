Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlıyor
Fas Kraliyet Havayolları (RAM), kuzeydeki Kazablanka'dan doğrudan uçuş gerçekleştirdiği yurt dışı destinasyonlarına Antalya'yı da ekledi.
11 Temmuz'dan itibaren Kazablanka'daki V. Muhammed Havalimanı'ndan Antalya'ya direkt uçuşlar başlayacak.
Bilgi, Fas Kraliyet Havayolları'nın Facebook sayfasından verildi.
Kazablanka-Antalya arası tarifeli uçuşların sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.
Kazablanka-Antalya hattı, Fas ile Türkiye arasındaki 3. direkt uçuş hattı olma özelliği taşıyacak. İki ülke arasında 2005'te Kazablanka-İstanbul, 2019'da da Marakeş-İstanbul hattı açılmıştı.
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