Çekya'nın Moravia bölgesinde şiddetli kasırga etkili oldu.

Yetkililer, 5 kişi hayatını kaybettiğini 150 kişinin de yaralandığını duyurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralılar arasında bir Türk tır şoförünün de bulunduğu, hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

En az 7 köyde büyük hasar meydana geldi. Birçok ev yıkıldı.

Çöken binaların altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Ülke tarihinin tespit edilen en güçlü kasırgası

İçişleri Bakanı Jan hamacek, çok sayıda itfaiye, ambulans ve özel ekibin gönderildiği bölgeye yönelik bir kriz ekibi oluşturulacağını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden olan Hrusky Belediye Başkan Yardımcısı Marek Babis, "Kasırga yerleşim birimimizin yarısını yerle bir etti. Geriye sadece evlerin duvarları kaldı. Kilisemiz ve okulumuzun çatısını da uçuran kasırga 100 yıllık ağaçları da devirdi. Durum korkunç" dedi.

Uzmanlar, ülke tarihinin tespit edilen en güçlü kasırgası olduğuna işaret ederek, kasırganın 3 ya da 4 kuvvetinde olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Pinpon topu büyüklüğünde dolu

Fransa'nın Lyon kenti ve çevresinde de şiddetli fırtınanın ardından pinpon topu büyüklüğünde dolu yağdı. Sokaklar beyaza büründü.

İtfaiye ekipleri yardım çağrısında bulunanların yardımına koştu.