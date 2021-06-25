Çekya'yı kasırga, Fransa'yı dolu vurdu
Çekya'da şiddetli kasırga 5 kişinin ölümüne, 150 kişinin yaralanmasına yol açtı. Fransa'nın Lyon kentinde ise pinpon topu büyüklüğünde dolu yağdı.
Çekya'nın Moravia bölgesinde şiddetli kasırga etkili oldu.
Yetkililer, 5 kişi hayatını kaybettiğini 150 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Yaralılar arasında bir Türk tır şoförünün de bulunduğu, hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
En az 7 köyde büyük hasar meydana geldi. Birçok ev yıkıldı.
Çöken binaların altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.
Ülke tarihinin tespit edilen en güçlü kasırgası
İçişleri Bakanı Jan hamacek, çok sayıda itfaiye, ambulans ve özel ekibin gönderildiği bölgeye yönelik bir kriz ekibi oluşturulacağını söyledi.
Fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden olan Hrusky Belediye Başkan Yardımcısı Marek Babis, "Kasırga yerleşim birimimizin yarısını yerle bir etti. Geriye sadece evlerin duvarları kaldı. Kilisemiz ve okulumuzun çatısını da uçuran kasırga 100 yıllık ağaçları da devirdi. Durum korkunç" dedi.
Uzmanlar, ülke tarihinin tespit edilen en güçlü kasırgası olduğuna işaret ederek, kasırganın 3 ya da 4 kuvvetinde olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Pinpon topu büyüklüğünde dolu
Fransa'nın Lyon kenti ve çevresinde de şiddetli fırtınanın ardından pinpon topu büyüklüğünde dolu yağdı. Sokaklar beyaza büründü.
İtfaiye ekipleri yardım çağrısında bulunanların yardımına koştu.