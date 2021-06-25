Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 04:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de çöken binada 90'dan fazla kişi enkaz altında
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin ünlü sahil kenti Miami'deki bir sitede kısmen çökme oldu. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralı olarak enkazdan kurtarıldı. Enkaz altında olduğu tahmin edilen 90'dan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
ABD'nin Miami kentinde 12 katlı site kompleksinin bir bölümü saniyeler içinde çöktü.
Bölgeye ambulans ve itfaiye ekibinin yanı sıra arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
35 kişi tahliye edildi
Yapının yıkılmayan bölümünden 35 kişi tahliye edildi.
[Fotoğraf: AA]
90'dan fazla kişinin olduğu düşünülüyor
Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yıkılan bölümlerde 90'dan fazla kişinin bulunduğu düşünülüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Ekipler şu ana kadar 1'i çocuk 2 kişiyi enkazdan kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Bina sakinlerinin çoğunun başka ülkelerden olduğu açıklandı.
Kazazede yakınlarından ABD'ye seyahat etmek isteyenlere vize konusunda yardımcı olunacağı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Bu arada ABD Başkanı Joe Biden acil durum kararını onayladı, federal yardım emri verdi.
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