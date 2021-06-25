ABD yönetimi Çin'e baskıyı artırıyor.

Beyaz Saray, Çin firmalarına kısıtlamalar getirildiğini, bazılarının yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Kara, deniz ve hava limanlarında, merkezi Sincan'da bulunan ve silikon üreten bir şirketin ve ona bağlı şirketlerin ürünlerine el konulması istendi.

'Çin'in zorla çalıştırma yoluyla ürettiği ürünlerin ABD'ye girişi önlenecek'

ABD Ticaret Bakanlığı da, Uygur Türklerine kötü muameleye katkı sağladığı gerekçesiyle yazılım üreten 4 teknoloji firmasını yaptırım listesine aldı.

Beyaz Saray açıklamasında, Çin'in zorla çalıştırma yoluyla ürettiği ürünlerin ABD'ye girişinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

"Pekin yönetimini, Uygur Özerk Bölgesinde etnik ve dini azınlıklara yönelik zulüm ve insanlık dışı soykırımdan sorumlu tutmaya devam edeceğiz" denildi.