Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 06:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır 5 araca ve aydınlatma direklerine çaptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçlar ve direklerde hasar oluştu.
Gençlik Caddesi Güzeller Mahallesi'nde gece saatlerinde, sokak üzerine park edilen konteyner yüklü tırın park edildikten kısa süre sonra frenleri boşaldı.
Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır, yol üzerinde bulunan 5 araç, 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralanan olmadı
Olayda yaralanan olmazken tırın çarptığı araçlar, direkler ve çöp konteynerlerinde maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Tırın savaş alanına çevirdiği caddede dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsüne ulaşamayan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası Trafik Elektrik Polis
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