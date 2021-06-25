Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 04:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 58 tutuklama
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 58'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki gizli yapılanmasına yönelik 22 Haziran Salı günü soruşturma başlattı.
33'ü muvazzaf, 132 şüpheli hakkında İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Muvazzaf şüphelilerden 3'ü albay, 2'si yarbay, 2'si de binbaşı rütbesinde.
Yakalanan ve adliyeye sevk edilen 58 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri
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